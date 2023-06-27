Саидов Гайрат Ахадович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаидов Гайрат Ахадович

Саидов Гайрат Ахадович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Саидов Ахад Юсупович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саидова Фазилат Гайратовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саидов Джамол Гайратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саидов Джамшед Гайратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саидов Икром Гайратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саидов Расул Гайратович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.