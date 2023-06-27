Саидов Гайрат Ахадович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Саидов Ахад Юсупович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саидова Фазилат Гайратовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саидов Джамшед Гайратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана