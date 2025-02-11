Келасьева (Филькина) Анна Герасимовна 25.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Келасьева (Филькина) Анна Герасимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.01.1892, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 27.05.1971, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Филькин Герасим АкимовичНеизвестно г.р.
Мать
Филькина (Филькина) Акулина ЕрмолаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Келасьев Гавриил Андрианович1892 г.р.
Дети
Тултаева (Келасьева) Елизавета Гавриловна18.10.1912 г.р.
Видьманова (Келасьева) Федосья Гавриловна1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1892

Отец: Филькин Герасим Акимович

Мать: Филькина (Филькина) Акулина Ермолаевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келасьев Гавриил Андрианович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.10.1912

Дочь: Тултаева (Келасьева) Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Видьманова (Келасьева) Федосья Гавриловна

Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.02.1921

Сын: Келасьев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Конюкова (Келасьева) Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.07.1929

Дочь: Елисеева (Келасьева) Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.05.1971
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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