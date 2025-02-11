Келасьева (Филькина) Анна Герасимовна
женский, родилась 25.01.1892, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 27.05.1971, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецФилькин Герасим АкимовичНеизвестно г.р.
МатьФилькина (Филькина) Акулина ЕрмолаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Келасьев Гавриил Андрианович1892 г.р.
Дети
Тултаева (Келасьева) Елизавета Гавриловна18.10.1912 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1892
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1912
Дочь: Тултаева (Келасьева) Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Видьманова (Келасьева) Федосья Гавриловна
Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович
Рождение ребёнка
23.02.1921
Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Конюкова (Келасьева) Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович
Рождение ребёнка
26.07.1929
Дочь: Елисеева (Келасьева) Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Келасьев Гавриил Андрианович
Смерть
27.05.1971
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно