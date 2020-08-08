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Балаба Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1939

Дата смерти

08.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939

Отец: Балаба Василий Романович

Мать: Балаба (Савчук) Раиса Макаровна

Рождение ребёнка
30.10.1964

Дочь: Кальянова (Балаба) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1969

Дочь: Фёдорова (Балаба) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1969

Дочь: Балаба Лариса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.08.2020

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