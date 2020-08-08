Балаба Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1939
Дата смерти08.08.2020
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939
Рождение ребёнка
30.10.1964
Дочь: Кальянова (Балаба) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1969
Дочь: Фёдорова (Балаба) Лариса Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1969
Дочь: Балаба Лариса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.08.2020