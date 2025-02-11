Михаил
мужской, родился До 1788, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Мария Миронова1780 г.р.
Дети
Яков Михайлов1806 г.р.
Степан Михайлов1807 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Миронова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Яков Михайлов
Мать ребёнка: Мария Миронова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Степан Михайлов
Мать ребёнка: Мария Миронова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Софрон Михайлов
Мать ребёнка: Мария Миронова
Смерть
Неизвестно