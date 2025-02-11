Михаил До 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1788, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Мария Миронова1780 г.р.
Дети
Яков Михайлов1806 г.р.
Степан Михайлов1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Миронова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: Мария Миронова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Степан Михайлов

Мать ребёнка: Мария Миронова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Сын: Софрон Михайлов

Мать ребёнка: Мария Миронова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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