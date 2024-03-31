Петрова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Агрипина
Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Трофим
Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич
Смерть
1862
Рождение ребёнка
25.01.1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1881
Сын: Маркелов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1883
Дочь: Маркелова Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич