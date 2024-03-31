Петрова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Агрипина

Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Трофим

Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич

Смерть
1862
Рождение ребёнка
25.01.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
16.03.1881

Сын: Маркелов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1883

Дочь: Маркелова Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Маркелов Андрей Васильевич

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