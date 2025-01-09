Самуил Еремеевич До 1687 — найти родственников по фамилии на Familio

Самуил Еремеевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился До 1687

умер После 1722

Супруги
Носова (Носова) ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Носов Семен СамоиловичОколо 1709 г.р.
Носов Иван СамоиловичОколо 1716 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова (Носова) Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Носов Семен Самоилович

Мать ребёнка: Носова (Носова) Ивановна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Носов Иван Самоилович

Мать ребёнка: Носова (Носова) Ивановна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1722

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