Самуил Еремеевич
мужской, родился До 1687
умер После 1722
Супруги
Носова (Носова) ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Носов Семен СамоиловичОколо 1709 г.р.
Носов Иван СамоиловичОколо 1716 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова (Носова) Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Носова (Носова) Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Носова (Носова) Ивановна
Смерть
После 1722