Кожин Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кожин Петр Стефанов
Мать ребёнка: Кожина (Шишова) Александра Ксенофонтова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кожин Окин Стефанов
Мать ребёнка: Кожина (Шишова) Александра Ксенофонтова
Смерть
1893