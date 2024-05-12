Кожин Стефан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожин Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина (Шишова) Александра Ксенофонтова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кожин Петр Стефанов

Мать ребёнка: Кожина (Шишова) Александра Ксенофонтова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кожин Окин Стефанов

Мать ребёнка: Кожина (Шишова) Александра Ксенофонтова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1893

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