Иван (старший) Вавилович
Место рождения
Дата рождения25.05.1744 ст.
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1744 ст.
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 2 15 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 5 14 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел о... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 8 14 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
30.10.1760 ст.
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 1. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1765 ст.
Дочь: Евдокея / Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Моисеевна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Моисеевна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 19 возраст по нынешней ревизии (1782) - 38 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 52 года, жена - Евдокея Моисеевна, 52 года 6 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 2... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 56 лет, жена - Евдокея Моисеевна, 56 лет 6 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-в... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 57 лет, жена - Евдокея Моисеевна, 57 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830