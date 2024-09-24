Катерина / Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиМежду 1745 и 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1743
Рождение ребёнка
25.05.1744 ст.
Отец ребёнка: Вавила / Вавило Иванович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 39 лет, отчество - Афанасьевна, муж - Вавило Иванович, 26 лет 15 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславс... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750
Рождение ребёнка
01.01.1745 ст.
Сын: Василий Вавилович
Отец ребёнка: Вавила / Вавило Иванович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 8. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и Пе... Показать все