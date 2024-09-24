Катерина / Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина / Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Между 1745 и 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1743

Муж: Вавила / Вавило Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1744 ст.

Сын: Иван (старший) Вавилович

Отец ребёнка: Вавила / Вавило Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 39 лет, отчество - Афанасьевна, муж - Вавило Иванович, 26 лет 15 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславс... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750
Рождение ребёнка
01.01.1745 ст.

Сын: Василий Вавилович

Отец ребёнка: Вавила / Вавило Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 8. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и Пе... Показать все

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