Косых (--) Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косых (--) Ирина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косых Иван Ефимович

Рождение ребёнка
01.04.1856 ст.

Дочь: (Косых) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Косых Иван Ефимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/22
Рождение ребёнка
24.05.1861 ст.

Сын: Косых Иван Иванович

Отец ребёнка: Косых Иван Ефимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/23
Рождение ребёнка
16.05.1864 ст.

Сын: Косых Константин Иванович

Отец ребёнка: Косых Иван Ефимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/15
Смерть
Неизвестно

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