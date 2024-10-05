Косых (--) Ирина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косых Иван Ефимович
Рождение ребёнка
01.04.1856 ст.
Дочь: (Косых) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Косых Иван Ефимович
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/22
Рождение ребёнка
24.05.1861 ст.
Сын: Косых Иван Иванович
Отец ребёнка: Косых Иван Ефимович
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/23
Рождение ребёнка
16.05.1864 ст.
Сын: Косых Константин Иванович
Отец ребёнка: Косых Иван Ефимович
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/15
Смерть
Неизвестно