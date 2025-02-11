Романов Ефим Ларионов
мужской, родился До 1856, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецРоманов Ларион Романович1809 г.р.
Супруги
Романова Евдокия ПетроваДо 1854 г.р.
Дети
Романов Антон Ефимова10.01.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
10.01.1874
Мать ребёнка: Романова Евдокия Петрова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно