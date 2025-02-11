Романов Ефим Ларионов До 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Романов Ефим Ларионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1856, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Прасковья Львова) Прасковья Леонтьевна / Прасковья Львова1815 г.р.
Отец
Романов Ларион Романович1809 г.р.
Супруги
Романова Евдокия ПетроваДо 1854 г.р.
Дети
Романов Антон Ефимова10.01.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: Романов Ларион Романович

Мать: (Прасковья Львова) Прасковья Леонтьевна / Прасковья Львова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
10.01.1874

Сын: Романов Антон Ефимова

Мать ребёнка: Романова Евдокия Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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