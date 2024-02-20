Ивченко Евфросиния Федоровна 2-Й Брак
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1875
Дата смерти03.01.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ивченко Прокофий Андреевич
Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898
Дочь: София Андреевна
Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.09.1914
Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.09.1918
Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.01.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от простуды
Бракосочетание
До 1920
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука