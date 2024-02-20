Ивченко Андрей Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1874
Отец: Ивченко Григорий
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ивченко Прокофий Андреевич
Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898
Дочь: София Андреевна
Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.09.1914
Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.09.1918
Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
15.01.1920
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1920
Сын: Ивченко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Прийменко Соломония Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1920
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко 1-Й Брак
Смерть
Неизвестно