Рагозина (Рау) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Рау) Вера Фёдоровна

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Место рождения

город Москва, Россия

Дата рождения

13.05.1902

Дата смерти

06.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1902

Отец: Rau Friedrich Wilhelm

Мать: Rau (Rau) Наталья Александровна

Бракосочетание
20.07.1920

Муж: Рагозин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Рагозина) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Рагозин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.09.1924

Сын: Ragozin Serge

Отец ребёнка: Рагозин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.04.1926

Сын: Рагозин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Рагозин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.04.1929

Дочь: Sokoloff (Рагозина (Ragozin)) Елена Сергеевна (Helene)

Отец ребёнка: Рагозин Сергей Дмитриевич

Смерть
06.12.1992
Похороны
Неизвестно

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