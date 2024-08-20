Рагозина (Рау) Вера Фёдоровна
Место рождениягород Москва, Россия
Дата рождения13.05.1902
Дата смерти06.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1902
Бракосочетание
20.07.1920
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Рагозина) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Рагозин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.09.1924
Сын: Ragozin Serge
Отец ребёнка: Рагозин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1926
Сын: Рагозин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Рагозин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.04.1929
Дочь: Sokoloff (Рагозина (Ragozin)) Елена Сергеевна (Helene)
Отец ребёнка: Рагозин Сергей Дмитриевич
Смерть
06.12.1992
Похороны
Неизвестно