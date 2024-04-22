Хныкин Максим Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1896
Дочь: Хныкина Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Хныкина Анастасия Кирилловна
Рождение: запись о рождении №104, метрическая книга за 1896 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно