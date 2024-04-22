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Хныкин Максим Павлович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хныкин Павел Дементьевич

Мать: Хныкина Прасковья Поликарповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.11.1896

Дочь: Хныкина Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Хныкина Анастасия Кирилловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №104, метрическая книга за 1896 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хныкина Анастасия Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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