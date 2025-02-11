Никифор Петров 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Никифор Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1790, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1856, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ПётрДо 1772 г.р.
Супруги
Ульяна Сергеева1800 г.р.
Дети
Ивашкин Иван Никифоров / Иван Дмитриев1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Пётр

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Сергеева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ивашкин Иван Никифоров / Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Ульяна Сергеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Смерть
1856
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

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