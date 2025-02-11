Никифор Петров
мужской, родился 1790, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1856, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПётрДо 1772 г.р.
Супруги
Ульяна Сергеева1800 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Сергеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ивашкин Иван Никифоров / Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Ульяна Сергеева
Место жительства
1850
Смерть
1856
Место жительства
1858