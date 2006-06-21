Якубова (Кулешова) Клавдия Алексеевна 10.02.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якубова (Кулешова) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Липецкая область, Больше-Полянский район, д. Старая Ивановка

Дата рождения

10.02.1934

Дата смерти

21.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1934

Отец: Кулешов Алексей Иванович

Мать: Кулешова Мария Наумовна

Липецкая область, Больше-Полянский район, д. Старая Ивановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубов Анатолий Киямутдинович

Бракосочетание
28.03.1990

Муж: Якубов Анатолий Киямутдинович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
21.06.2006
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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