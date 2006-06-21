Якубова (Кулешова) Клавдия Алексеевна
Место рожденияЛипецкая область, Больше-Полянский район, д. Старая Ивановка
Дата рождения10.02.1934
Дата смерти21.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1934
Отец: Кулешов Алексей Иванович
Мать: Кулешова Мария Наумовна
Липецкая область, Больше-Полянский район, д. Старая Ивановка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.03.1990
Смерть
21.06.2006