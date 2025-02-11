Дорогова ?
женский, родилась Неизвестно, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Тольятти, Тольятти, Самарская область
Супруги
Дорогов (Жигулевск) Иван Алексеевич1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогов (Жигулевск) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогов (Жигулевск) Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область