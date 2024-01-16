Ордин Ульян Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Ульян Никитич

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Ордин Никита Михайлов

Мать: Ордина Татьяна Потаповна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Лукина Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Ордина Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Ордина Варвара Фёдоровна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ордин Маркел Ульянович

Мать ребёнка: Ордина Варвара Фёдоровна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ордин Ульян Ульянович

Мать ребёнка: Ордина Варвара Фёдоровна

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Варвара Фёдоровна

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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