Ордин Ульян Никитич
Место рожденияд. Татариново
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Ордин Никита Михайлов
Мать: Ордина Татьяна Потаповна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Лукина Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Ордина Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Ордина Варвара Фёдоровна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Ордина Варвара Фёдоровна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Ордина Варвара Фёдоровна
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Варвара Фёдоровна
д. Татариново
Смерть
Неизвестно