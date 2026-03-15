Чемоданов Исаак Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Чемоданов Исаак Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Юлтышка, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер До 1872

Дети
Соловьева (Чемоданова) Ксения Исааковна1849 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юлтышка, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Соловьева (Чемоданова) Ксения Исааковна

Мать ребёнка: не указана

Юлтышка, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
До 1872

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