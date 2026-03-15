Чемоданов Исаак Иванович
мужской, родился Неизвестно, Юлтышка, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер До 1872
Дети
Соловьева (Чемоданова) Ксения Исааковна1849 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Юлтышка, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Соловьева (Чемоданова) Ксения Исааковна
Мать ребёнка: не указана
Юлтышка, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
До 1872