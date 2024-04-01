Красноперова Акулина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1755
Рождение ребёнка
Около 1762
Рождение ребёнка
01.01.1777
Дочь: Татьяна Ларионова
Отец ребёнка: Красноперов Ларион Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Матрона Ларионова
Отец ребёнка: Красноперов Ларион Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795