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Красноперова Акулина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Степаненко Анастасия Ларионова

Отец ребёнка: Красноперов Ларион Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Красноперов Федор Казак Кр.Полуденной Ларионов

Отец ребёнка: Красноперов Ларион Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
01.01.1777

Дочь: Татьяна Ларионова

Отец ребёнка: Красноперов Ларион Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Матрона Ларионова

Отец ребёнка: Красноперов Ларион Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Ларион Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Смерть
После 1795
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