Козмина Параскева Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти09.10.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Смолина (Козмина) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Козмин Андрей Семёнович
Смерть
09.10.1831 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 168, Л.371об.