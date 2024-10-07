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Козмина Параскева Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

09.10.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Андрей Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Телицино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Смолина (Козмина) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Козмин Андрей Семёнович

Телицино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
09.10.1831 ст.
Телицино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 168, Л.371об.

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