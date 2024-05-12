Морозов Прокопий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Прокопий Степанович

Морозов Прокопий Степанович

Место рождения

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Морозов Степан

Мать: Морозова (Кутнилова) Прасковья Ивановна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Воронова) Прасковья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Морозова Фекла Прокопьевна

Мать ребёнка: Морозова (Воронова) Прасковья Ивановна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Морозов Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Морозова (Воронова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Морозов Филимон Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Морозов Лаврентий Прокопьевич

Мать ребёнка: Морозова (Воронова) Прасковья Ивановна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Морозова Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.