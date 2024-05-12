Морозов Прокопий Степанович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Морозова Фекла Прокопьевна
Мать ребёнка: Морозова (Воронова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Морозов Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: Морозова (Воронова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Морозов Филимон Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Морозов Лаврентий Прокопьевич
Мать ребёнка: Морозова (Воронова) Прасковья Ивановна
Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Морозова Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно