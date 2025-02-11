Нуштаев Матвей Филиппов 05.08.1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштаев Матвей Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.08.1887, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.08.1887, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Нуштаев Филипп Иванов16.10.1846 г.р.
Мать
Нуштаева Александра Михайлова1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1887

Отец: Нуштаев Филипп Иванов

Мать: Нуштаева Александра Михайлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
28.08.1887
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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