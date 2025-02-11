Нуштаев Матвей Филиппов
мужской, родился 05.08.1887, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.08.1887, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНуштаев Филипп Иванов16.10.1846 г.р.
МатьНуштаева Александра Михайлова1847 г.р.
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Рождение
05.08.1887
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.08.1887
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область