Бирюков Николай Федорович
мужской, родился 1889, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
ОтецБирюков Федор СеменовичНеизвестно г.р.
МатьБирюкова Евдокия ИвановнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Бирюков Федор Семенович
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.10.1907
Жена: не указана
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно