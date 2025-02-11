Бирюков Николай Федорович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Бирюков Николай Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1889, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Отец
Бирюков Федор СеменовичНеизвестно г.р.
Мать
Бирюкова Евдокия ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бирюков Федор Семенович

Мать: Бирюкова Евдокия Ивановна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
08.10.1907

Жена: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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