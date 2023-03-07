Бирюков Федор Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бирюков Николай Федорович
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Верещагина Ксения Бирюкова
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно