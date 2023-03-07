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Бирюков Федор Семенович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Ивановна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бирюков Николай Федорович

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Ивановна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Верещагина Ксения Бирюкова

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Ивановна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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