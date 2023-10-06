Турлаев Афанасий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Турлаева) Катя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турлаева) Рая
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно