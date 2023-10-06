Турлаев Афанасий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурлаев Афанасий Захарович

Турлаев Афанасий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Турлаева) Катя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турлаева) Рая

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.