Дучинский Игнат
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Дети
Дучинский Николай Игнатьевич1883 г.р.
Жукова (Дучинская) Ольга ИгнатовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова (Дучинская) Ольга Игнатовна
Мать ребёнка: Дучинская (Немоловская) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Дучинский Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Дучинская (Немоловская) Юлия Ивановна