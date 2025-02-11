Дучинский Игнат Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дучинский Игнат

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Дучинская (Немоловская) Юлия Ивановна1859 г.р.
Дети
Дучинский Николай Игнатьевич1883 г.р.
Жукова (Дучинская) Ольга ИгнатовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дучинская (Немоловская) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова (Дучинская) Ольга Игнатовна

Мать ребёнка: Дучинская (Немоловская) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Дучинский Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Дучинская (Немоловская) Юлия Ивановна

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