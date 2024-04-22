Школдин Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения22.04.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1862
Рождение ребёнка
1885
Сын: Школдин Николай Федорович
Мать ребёнка: Школдина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Верткова Фекла Федоровна
Мать ребёнка: Школдина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
13.10.1895
Дочь: Школдина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Школдина Пелагея Андреевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.05.?
Сын: Школдин Георгий Федорович
Мать ребёнка: Школдина Пелагея Андреевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно