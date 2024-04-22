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Школдин Федор Егорович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.04.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1862

Отец: Школдин Егор Васильевич

Мать: Школдина Параскева Александровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Школдин Николай Федорович

Мать ребёнка: Школдина Пелагея Андреевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Верткова Фекла Федоровна

Мать ребёнка: Школдина Пелагея Андреевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.10.1895

Дочь: Школдина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Школдина Пелагея Андреевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.05.?

Сын: Школдин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Школдина Пелагея Андреевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школдина Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
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