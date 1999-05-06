Прокофьев Анатолий
Место рожденияДемянский район, д. Ст.Сохново
Дата рождения02.01.1948
Дата смерти06.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1973
Дочь: Красновская (Прокофьева) Елена
Мать ребёнка: Прокофьева (Бутянова) Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1976
Сын: Прокофьев Алексей
Мать ребёнка: Прокофьева (Бутянова) Евгения Дмитриевна
Смерть
06.05.1999
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно