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Прокофьев Анатолий

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Место рождения

Демянский район, д. Ст.Сохново

Дата рождения

02.01.1948

Дата смерти

06.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: Герасимов Иван Герасимович

Мать: Прокофьева (Прокофьева) Анисья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева (Бутянова) Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.06.1973

Дочь: Красновская (Прокофьева) Елена

Мать ребёнка: Прокофьева (Бутянова) Евгения Дмитриевна

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.10.1976

Сын: Прокофьев Алексей

Мать ребёнка: Прокофьева (Бутянова) Евгения Дмитриевна

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
06.05.1999
Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область

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