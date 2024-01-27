Самодурова Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Самадуров Samaduroff Василий Филиппович
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Самадуров Samaduroff Тарас Филиппович
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Сын: Самадуров Samaduroff Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно