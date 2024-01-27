Самодурова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Самадуров Samaduroff Василий Филиппович

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Самадуров Samaduroff Тарас Филиппович

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Самадуров Samaduroff Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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