Коротков Михаил Антипович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Коротков Михаил Антипович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Коротков Антип Акимович1810 г.р.
Мать
Короткова Мария Ивановна1820 г.р.
Супруги
Короткова Мария Максимовна Хруибнова1849 г.р.
Дети
Коротков Михаил Михаилович1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Коротков Антип Акимович

Мать: Короткова Мария Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.01.1869

Жена: Короткова Мария Максимовна Хруибнова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Коротков Михаил Михаилович

Мать ребёнка: Короткова Мария Максимовна Хруибнова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.