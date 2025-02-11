Коротков Михаил Антипович
мужской, родился 1850, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКоротков Антип Акимович1810 г.р.
МатьКороткова Мария Ивановна1820 г.р.
Супруги
Короткова Мария Максимовна Хруибнова1849 г.р.
Дети
Коротков Михаил Михаилович1871 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Коротков Антип Акимович
Мать: Короткова Мария Ивановна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1869
Рождение ребёнка
1871
Сын: Коротков Михаил Михаилович
Мать ребёнка: Короткова Мария Максимовна Хруибнова
Смерть
Неизвестно