Юркова (Щепкина) Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1869
Рождение ребёнка
01.08.1871
Дочь: Юркова (Юркова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Юрков Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1873
Отец ребёнка: Юрков Василий Иванович
Отметка от 26.05.1925 для призыва? Выдано повторное свидетельство 12.01.1939
Рождение ребёнка
26.01.1877
Дочь: Юркова (Юркова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Юрков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно