Юркова (Щепкина) Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Щепкина) Параскева Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1869

Муж: Юрков Василий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1871

Дочь: Юркова (Юркова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Юрков Василий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1873

Сын: Орлов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Юрков Василий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Отметка от 26.05.1925 для призыва? Выдано повторное свидетельство 12.01.1939
Рождение ребёнка
26.01.1877

Дочь: Юркова (Юркова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Юрков Василий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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