Бакова Акилина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Клыкова Матрона Логиновна
Отец ребёнка: Баков Логин Гаврилович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Гудаева Ирина Логинова
Отец ребёнка: Баков Логин Гаврилович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марашева Гликерья Логиновна
Отец ребёнка: Баков Логин Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1797