Бакова Акилина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакова Акилина Кирилловна

Бакова Акилина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1797

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Клыкова Матрона Логиновна

Отец ребёнка: Баков Логин Гаврилович

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Гудаева Ирина Логинова

Отец ребёнка: Баков Логин Гаврилович

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марашева Гликерья Логиновна

Отец ребёнка: Баков Логин Гаврилович

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баков Логин Гаврилович

Смерть
1797
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close