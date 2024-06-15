Новожилова Акулина Матвеевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новожилова Акулина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1921

Сын: Новожилов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван Иванович

Астренево, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1926

Дочь: (Новожилова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Иванович

Астренево, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1960
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область

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