Новожилова Акулина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1921
Сын: Новожилов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Новожилов Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1926
Дочь: (Новожилова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Иванович
Смерть
1960