Малышева (Измайлова) Екатерина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Измайлов Лев Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.11.1838
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1840
Сын: Малышев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1843
Сын: Малышев Александр Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Малышев Василий Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кноблох Мария Александровна
Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 21.04.1852
Дочь: Эренс Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно