Малышева (Измайлова) Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Измайлова) Екатерина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Измайлов Лев Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1838

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.1840

Сын: Малышев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1843

Сын: Малышев Александр Александрович

Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Малышев Василий Александрович

Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кноблох Мария Александровна

Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 21.04.1852

Дочь: Эренс Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Малышев Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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