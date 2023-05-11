Аникей Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникей Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Алексей Аникеев

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1723 ст.

Сын: Дмитрий Аникеев

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Никифор Аникеев

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Василий Аникеев

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1734
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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