Аникей Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти1734
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1717
Сын: Алексей Аникеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1723 ст.
Сын: Дмитрий Аникеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никифор Аникеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Василий Аникеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1734