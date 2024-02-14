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Литвин Афроим

Место рождения

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия

Дата рождения

02.03.1920

Дата смерти

02.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920

Отец: Литвин Файвиш (Павел)

Мать: Литвина (Новисова) Ханна

Военная служба
Неизвестно
Фамилия Литвин Добавить доп.информацию Имя Афраим Подсказка по вводу доп.информации Отчество Павлович Добавить в избранное Дата рождения/Возраст __.__.1920 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, г. Иркутск Дата и место призыва Кировский РВК, Иркутская обл., Кировский р-н Последнее место службы 76 гв. сд Воинское звание мл. сержант Причина выбытия убит Дата выбытия 02.12.1943 Первичное место захоронения Белорусская ССР, Полесская обл., Калинковичский р-н, с. Александровка, восточнее, 1 км
Смерть
02.12.1943

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