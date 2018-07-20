Янес Ральф Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янес Ральф Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.07.2018

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Jänes Karl

Мать: Jänes (Allermann) Bonita-Tamara

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Стойба, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 1976 по 1988
Стойба, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Председатель колхоза | Место работы: Колхоз "Сталинец Должность: Председатель колхоза ...Преемником Виктора Васильевича стал Ральф Карлович Янес, возглавлявший колхоз до 1988 года. В эти годы в колхоз... Показать все
Смерть
20.07.2018

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