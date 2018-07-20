Янес Ральф Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Jänes Karl
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1976 по 1988
Председатель колхоза | Место работы: Колхоз "Сталинец Должность: Председатель колхоза ...Преемником Виктора Васильевича стал Ральф Карлович Янес, возглавлявший колхоз до 1988 года. В эти годы в колхоз... Показать все
Смерть
20.07.2018