Jänes Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jänes Karl

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1915

Дата смерти

21.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1915

Отец: Jänes Jaak

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янес Ральф Карлович

Мать ребёнка: Jänes Bonita-Tamara

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jänes Bonita-Tamara

Смерть
21.05.1987
Похороны
27.05.1987
Таллин, Ревельский уезд
3-kohaline kirstuplats, 13-6, Pühavaimu vana A teine, Vana osa
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