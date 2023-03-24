Jänes Karl
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1915
Дата смерти21.05.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1915
Отец: Jänes Jaak
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янес Ральф Карлович
Мать ребёнка: Jänes Bonita-Tamara
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Jänes Bonita-Tamara
Смерть
21.05.1987
Похороны
27.05.1987
Таллин, Ревельский уезд
3-kohaline kirstuplats, 13-6, Pühavaimu vana A teine, Vana osa