Матрёна Емельянова
женский, родилась 1823, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕмельян Степанов1790 г.р.
МатьМария Анисимова1786 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Емельян Степанов
Мать: Мария Анисимова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно