Матрёна Емельянова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна Емельянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Емельян Степанов1790 г.р.
Мать
Мария Анисимова1786 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Емельян Степанов

Мать: Мария Анисимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

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