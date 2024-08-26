Суховская Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти10.08.1810 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1772 и 1774
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Суховская) Анна Саввична
Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Суховская) Татьяна Саввична
Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Суховская) Настасья Саввична
Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич
Смерть
10.08.1810 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 147, Л.660.