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Суховская Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

10.08.1810 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1772 и 1774

Муж: Суховский Сава Афанасьевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Суховская) Анна Саввична

Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Суховский Пётр Саввич

Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Суховская) Татьяна Саввична

Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Суховский Иван Саввич

Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Суховская) Настасья Саввична

Отец ребёнка: Суховский Сава Афанасьевич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.08.1810 ст.
Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 147, Л.660.

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