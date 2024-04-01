Меньших Михаил Уряд. Выс. Медвежьего Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньших Григорий
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Севрюгина Васса Михайлова
Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова
Рождение ребёнка
19.10.1872
Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова
Рождение ребёнка
02.06.1876
Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно