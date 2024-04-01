Меньших Михаил Уряд. Выс. Медвежьего Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньших Михаил Уряд. Выс. Медвежьего Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньших Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Севрюгина Васса Михайлова

Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова

Рождение ребёнка
19.10.1872

Сын: Меньших Иван Михайлов

Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова

Рождение ребёнка
02.06.1876

Сын: Меньших Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Меньших Федор Михайлов

Мать ребёнка: Меньших ? Любовь Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньших ? Любовь Михайлова

Смерть
Неизвестно
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