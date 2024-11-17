Новикова Пелагея Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Новикова Пелагея Григорьевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Новиков Сергей Иванович1878 ст. г.р.
Дети
Новиков Фёдор Сергеевич11.07.1903 ст. г.р.
(Новикова) Вера Сергеевна16.08.1905 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1903 ст.

Сын: Новиков Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

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Рождение ребёнка
16.08.1905 ст.

Дочь: (Новикова) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/6daf200e-a848-43c7-85d5-c254853322c9/25

Рождение ребёнка
04.02.1908 ст.

Дочь: (Новикова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/9ef506c7-6454-4865-baad-773d645b5019/133

Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.

Сын: Новиков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/48edd731-7ba2-41b1-b60a-937bb1cb8759/165 https://yandex.ru/archive/catalog/8452609f-31c2-4321-a36e-523e2a8c38ee/163

Смерть
Неизвестно

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