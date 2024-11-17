Новикова Пелагея Григорьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Новиков Сергей Иванович1878 ст. г.р.
Дети
Новиков Фёдор Сергеевич11.07.1903 ст. г.р.
(Новикова) Вера Сергеевна16.08.1905 ст. г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1905 ст.
Дочь: (Новикова) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1908 ст.
Дочь: (Новикова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно