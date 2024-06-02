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Костин Василий Семенович

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Костин Семен Григорьевич

Мать: Костина Анна Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1868 и 1879

Жена: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1871

Дочь: Клементьева (Костина) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
внебрачная
Рождение ребёнка
08.09.1875

Сын: Костин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1878

Дочь: Костина Федора Васильевна

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1879

Сын: Костин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1882

Сын: Костин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1885

Дочь: Костина Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Костин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1890

Сын: Костин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1890

Сын: Костин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1894

Сын: Костин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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