Костин Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Костин Семен Григорьевич
Мать: Костина Анна Герасимовна
Дочь: Клементьева (Костина) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Дочь: Костина Федора Васильевна
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Сын: Костин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Дочь: Костина Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Сын: Костин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Сын: Костин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Мать ребёнка: Костина (Логинова) Марья Герасимовна