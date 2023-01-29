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Рыбцов Ефим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Рыбцов Григорий Михайлович

Мать: Рыбцова Агриппина Романовна

Бракосочетание
1901

Жена: Рыбцова Ульяна Ефремовна

Ярки, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.08.1910

Дочь: Толчина Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Рыбцова Ульяна Ефремовна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1920

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