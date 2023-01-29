Рыбцов Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1920
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
1901
Жена: Рыбцова Ульяна Ефремовна
Ярки, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: Толчина Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Рыбцова Ульяна Ефремовна
Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1920