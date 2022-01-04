Соболева (Пушкова) Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Пушкова) Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Александр Олегович

Рождение ребёнка
11.12.1981

Дочь: Тришева (Соболева) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Олегович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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