Соболева (Пушкова) Татьяна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1981
Дочь: Тришева (Соболева) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Олегович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург