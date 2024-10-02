Leskin / Leskinen Maria Stepanovna (Stepanintytär)
Место рожденияKoirinoja, Impilahti, Finland
Дата рождения01.04.1789
Дата смерти13.03.1859
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1789
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Рождение ребёнка
10.05.1818
Дочь: (Leskinen / Leskin) Maria Gerasimintytär
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Leskinen / Leskin Vasilei Gerasimovich
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich
Рождение ребёнка
26.11.1824
Сын: Leskinen / Leskin Andrei Gerasiminpoika
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich
Рождение ребёнка
02.02.1829
Сын: Leskinen / Leskin Feodor (Fedot) Gerasiminpoika
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich
Смерть
13.03.1859