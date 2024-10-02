Leskin / Leskinen Maria Stepanovna (Stepanintytär) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLeskin / Leskinen Maria Stepanovna (Stepanintytär)

Leskin / Leskinen Maria Stepanovna (Stepanintytär)

Место рождения

Koirinoja, Impilahti, Finland

Дата рождения

01.04.1789

Дата смерти

13.03.1859

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1789

Отец: Töhinen Stepan Romanovich (Romananpoika)

Мать: Töhinen Jelisaveta Marttinantytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Крякина / Kräkin / Kairikko (Leskinen / Leskin) Jelena Gerasimovna (Gerasimintytär)

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich

Рождение ребёнка
10.05.1818

Дочь: (Leskinen / Leskin) Maria Gerasimintytär

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Leskinen / Leskin Vasilei Gerasimovich

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich

Рождение ребёнка
26.11.1824

Сын: Leskinen / Leskin Andrei Gerasiminpoika

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich

Рождение ребёнка
02.02.1829

Сын: Leskinen / Leskin Feodor (Fedot) Gerasiminpoika

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich

Смерть
13.03.1859

Мы используем куки для улучшения работы сайта.