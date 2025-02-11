Матвеев Св Во 11.02.1934, 3.08.1940, 13.11.1932, 14.05.1949, Иван Петрович
мужской, родился 23.06.1913
умер Неизвестно
Мать(Какулева Св.О Р 8.02.1935 И 13.01.1941) Вера Константиновна15.09.1893 г.р.
ОтецМатвеев Петр Билетный Солдат Панкратович22.08.1894 г.р.
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Рождение
23.06.1913
Отец: Матвеев Петр Билетный Солдат Панкратович
Мать: (Какулева Св.О Р 8.02.1935 И 13.01.1941) Вера Константиновна
Смерть
Неизвестно