Матвеев Св Во 11.02.1934, 3.08.1940, 13.11.1932, 14.05.1949, Иван Петрович 23.06.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвеев Св Во 11.02.1934, 3.08.1940, 13.11.1932, 14.05.1949, Иван Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.06.1913

умер Неизвестно

Мать
(Какулева Св.О Р 8.02.1935 И 13.01.1941) Вера Константиновна15.09.1893 г.р.
Отец
Матвеев Петр Билетный Солдат Панкратович22.08.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1913

Отец: Матвеев Петр Билетный Солдат Панкратович

Мать: (Какулева Св.О Р 8.02.1935 И 13.01.1941) Вера Константиновна

Смерть
Неизвестно

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