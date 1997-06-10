Криворот Никодим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1903
Дата смерти10.06.1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворот Алексей Никодимович
Мать ребёнка: Криворот (Трус) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криворот Татьяна Никодимовна
Мать ребёнка: Криворот (Трус) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Криворот Степан Никодимиович
Мать ребёнка: Криворот (Трус) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1949
Сын: Криворот Пётр Никодимович
Мать ребёнка: Криворот (Трус) Екатерина Ивановна
Смерть
10.06.1997