Криворот Никодим Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриворот Никодим Фёдорович

Криворот Никодим Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1903

Дата смерти

10.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1903

Отец: Криворот Фёдор Лявонович

Мать: Ганна (з Соколоу, нюхала табак)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворот Алексей Никодимович

Мать ребёнка: Криворот (Трус) Екатерина Ивановна

Михеевичи, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криворот Татьяна Никодимовна

Мать ребёнка: Криворот (Трус) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Криворот Степан Никодимиович

Мать ребёнка: Криворот (Трус) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1949

Сын: Криворот Пётр Никодимович

Мать ребёнка: Криворот (Трус) Екатерина Ивановна

Михеевичи, Березинский район, Минская область
Смерть
10.06.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.